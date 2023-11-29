В Барнауле построят грузинский православный храм — как он будет выглядеть

Проект храма и обустройства окружающей его территории, представленный архитектором Андреем Атаджановым, одобрил барнаульский градостроительный совет еще в сентябре 2022 года.
Разрешение на строительство получил Православный Приход Храма Преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Оно действительно до 7 июля 2025 года. Объект должны ввести в эксплуатацию до этой даты или продлить разрешение на строительство.
Каким будет храм грузинской церкви
Храм рассчитан на 79 посетителей. Перед зданием — площадь в 124 кв. м. Ее построят для обзора, созерцания, сбора посетителей проведения церковных праздников.
Архитектор рассказывал, главный фасад подсветят мягким светом. Также выделят купола и другие детали.
Кроме самого храма на участке построят Дом причта, ротонду с бюветом для святой воды, парковку для посетителей на 11 машиномест и на два места - для служебного транспорта.
Здесь же появятся печь для сжигания записок и небольшой мемориальный сквер с крестом.
Ранее на градсовете обсудили, как восстановить уничтоженный собор на пл. Свободы в Барнауле.