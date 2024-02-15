16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле поставили на особый контроль пригородные маршруты

В связи с непогодой накануне дорожники в Барнауле начали круглосуточную работу. Об этом сообщает администрация города.

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

С началом сильно снегопада бригады начали очищать дороги и тротуары.

В ночную смену на дорогах города работало131 единица техники. Они чистили снег, а также производили противоголедную обработку.

На особый контроль поставили дороги по автобусным маршрутам в пригородных поселках:

Бельмесово, Черницкое, Благодатное, Мохнатушка, Научный городок, Лебяжье, Казенная заимка, Власиха, Березовка, Авиатор, Спутник, Лесной, Октябрьский.

Ранее сообщалось, что барнаульцам рассказали, что делать и куда обращаться, если двор не чистят.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость