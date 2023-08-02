В Барнауле пообещали большую реконструкцию автовокзала в ближайшие годы

Отремонтировать здание планировали уже давно - вместе с ж/д вокзалом. Так на Привокзальной площади города сложился бы единый архитектурный стиль, передает amic.ru.

Однако поскольку реконструкцию железнодорожного вокзала так и не начали, Богданов хочет начать ремонт автовокзала отдельно.

Основное обновление коснется именно внешней части здания, фасада. Директор отмечает, что его не устраивает облик автовокзала, вышедший прямиком из 80-х - он считает его мрачным и некрасивым.

Барнаульский автовокзал. Олег Богданов

Внутреннее убранство здания масштабные работы не затронут. Но там создадут условия для инвалидов, а также сделают для них отдельный современный туалет. Причем эти изменения запланированы уже в этом году.

Кроме того, директор хочет облагородить территорию рядом с перронами, чтобы людям было более комфортно ждать свой автобус.

В целом же планы по реконструкции Богданов планируют выполнить в ближайшие пять лет.

"Наш комплекс – самый большой в Сибири. Думаю, что Барнаул достоин красивого вокзала", - сказал Алексей Богданов.

Ранее барнаульский автовокзал окончательно проиграл спор и лишился площади перед зданием.