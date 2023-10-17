В Барнауле покажут спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной

По книге депутата Госдумы Марии Бутинов в Барнауле покажут спектакль "Тюремный дневник" об американской тюрьме.

В прошлом году постановку уже показали в Санкт-Петербурге.

Мария Бутина родилась в Барнауле и полтора года провела в американской тюрьме. Это настоящая история о том, что она пережила.

История

Уроженку Алтайского края арестовали в США в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство".

После того, как она вышла на свободу, написала книгу "Тюремный дневник".

Спектакль пройдет до конца 2023 года в концертном зале "Сибирь".

Ранее сообщалось, что Марию Бутину наградили медалью «За содействие» в храме.