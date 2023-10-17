В Барнауле покажут спектакль «Тюремный дневник» по книге Марии Бутиной

В прошлом году постановку уже показали в Санкт-Петербурге.
Мария Бутина родилась в Барнауле и полтора года провела в американской тюрьме. Это настоящая история о том, что она пережила.
История
Уроженку Алтайского края арестовали в США в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство".
После того, как она вышла на свободу, написала книгу "Тюремный дневник".
Спектакль пройдет до конца 2023 года в концертном зале "Сибирь".
Ранее сообщалось, что Марию Бутину наградили медалью «За содействие» в храме.