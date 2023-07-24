В Барнауле показали "сплав" машин по Ленинскому проспекту после дождя

Весь немалый проспект превратился в реку, а Барнаул - в Венецию, как шутят в сети.
Все произошло в районе одного из магазинов сети "Океан", где продают морепродукты. Очевидцы пошутили, что дорога соответствует названию магазина.
В соцсетях также поделились и другими последствиями непогоды на выходных.
Так, например, в реку превратились дороги на перекрестке ул. Шумакова и Балтийской, на ул. Георгиева, на пересечении ул. Островского с Антона Петрова, на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта и на многострадальной ул. Попова.
А еще в Алтайском крае бушевали молнии, устроив пожары в лесах и в домах. Не обошлось и без рухнувших деревьев.
Ранее тайную жизнь заповедной тайги раскрыли алтайские исследователи.