В Барнауле подтопило подходы к нескольким школам

Отмечается, что вода вышла на поверхность и подтопила подходы к школе №88 и лицею №112.
При этом холодную воду в домах отключать не планируют.
Ранее сообщалось, что в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.
Росводоканал Барнаул устраняет повреждение пожарного гидранта по адресу ул. 50 лет СССР, 33.
Отмечается, что вода вышла на поверхность и подтопила подходы к школе №88 и лицею №112.
При этом холодную воду в домах отключать не планируют.
Ранее сообщалось, что в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.
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