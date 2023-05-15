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Жизнь

В Барнауле питомец спас хозяина от пожара

Маленькая собачка по кличке Филимон спасла хозяина от беды, сообщает "Катунь 24".

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

15 мая на ул. Промышленной вспыхнули три частных дома и надворные постройки. Как рассказал хозяин питомца, он отдыхал дома после работы.

Неожиданно собака начала громко лаять, отчего мужчина проснулся. Он увидел, что крыша дома в огне. Тогда барнаулец взял документы и выбежал на улицу вместе с питомцем.

Во дворе он заметил, что крыша дома полностью горит, а всю территорию заволокло дымом. Пламя, по словам мужчины, надуло ветром от соседнего дома.

Ранее стало известно, какую жизнь ведут обитатели барнаульского зоопарка.

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