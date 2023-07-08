В Барнауле оценили работу ливневок во время дождя 8 июля

Дорожники осмотрели возможные места скопления воды в городе после начала дождя 8 июля, сообщают в мэрии Барнаула.

Очередной потоп на ул. Попова в Барнауле.

Ливневки проверили на ул. Молодежной, Телефонной, Павловском тракте и других проблемных по части подтопления участках.

Специалисты пришли к выводу, что в целом ливневые канализации работоспособны и справляются с потоком дождевой воды.

Кроме того, на пр. Строителей в районе дома №23, а также на пересечении ул. Северо-Западной и Георгия Исакова очистили ливнеприемные решетки для спуска воды.

Из-за возможных обильных осадков по всему городу дежурят бригады для контроля работы ливневой канализации.

Ранее страшный ураган обрушился на Подмосковье и Омск и затопил города 7 июля.

После стихия добралась и до нашего региона - мощный ливень остановил автомобили на трассе Новосибирск - Барнаул.