В Барнауле в старинном доме купца Сухова сделают гостиницу и ресторан

По проекту реставрации в здании усилят фундамент, произведут его гидроизоляцию, усилят поврежденные трещинами стены, обустроят новое кровельное покрытие, а также восстановят стропильную систему здания и произведут внутреннюю и внешнюю отделку.
Отреставрированный объект по решению правообладателя сделают гостиницей вместимостью 30 человек. В здании также будет находиться ресторан.
В алтайохранкультуре напомнили, что 1990-е годы здание, которое является объектом культурного наследия, приспособили под торговые помещения.
Но в настоящее время здание - в ограниченно работоспособном состоянии и не эксплуатируется.
Ранее altapress.ru публиковал репортаж о самом прогрессивном кинотеатре в Барнауле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале