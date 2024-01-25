В Барнауле в старинном доме купца Сухова сделают гостиницу и ресторан

Расположенный в Барнауле на ул. Льва Толстого, 33 дом купца Сухова решили отреставрировать. У собственника большие планы, и он согласовал их в алтайохранкультуре.

Здание на ул. Льва Толстого, 33 продают за долги.

По проекту реставрации в здании усилят фундамент, произведут его гидроизоляцию, усилят поврежденные трещинами стены, обустроят новое кровельное покрытие, а также восстановят стропильную систему здания и произведут внутреннюю и внешнюю отделку.

Отреставрированный объект по решению правообладателя сделают гостиницей вместимостью 30 человек. В здании также будет находиться ресторан.

В алтайохранкультуре напомнили, что 1990-е годы здание, которое является объектом культурного наследия, приспособили под торговые помещения.

Но в настоящее время здание - в ограниченно работоспособном состоянии и не эксплуатируется.

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