В Барнауле откроется выставка произведений православного искусства

26 января в Барнауле откроется выставка «Народный Святитель. Никола Чудотворец». Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

На выставке поставят иконы, выполненные в различной стилистике.

Отмечается, что экспонаты можно будет посмотреть в Государственном художественном музее Алтайского края.

На выставке можно будет увидеть образ Богоматери, Спасителя и Николая Чудотворца. А также медные иконы, складни с рельефами образов Николая Чудотворца, старопечатную книгу с житием святого, которая датируется началом XIX века.

Выставка будет работать до 12 января 2025 года.

Ранее altapress.ru показывал, как в Барнауле открыли выставку молодежного искусства.

Самое важное - в нашем Telegram-канале