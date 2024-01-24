Подозреваемый Виталий Манишин просился на СВО и рассказал, что жертвы сами хотели секса

Baza выпустила расширенную текстовую версию своего фильма-расследования о политеховском маньяке из Барнаула. Журналисты привели более подробные детали.

Издание утверждает, что Виталий Манишин, главный подозреваемы менял адвокатов. Также он проговорился, что просился на СВО.

При этом Манишин якобы заявил, что все его жертвы сами хотели интимной близости и сели к нему в машину по своей воле.

Манишин отмечает, что обещал девушкам решить их вопросы по учебе за секс. А убивал он, чтобы не выполнять обещание. Когда подозреваемый дает показания, то старается себя оправдать.

Журналисты Baza пишут, что Манишин показал останки одной из жертв, которые искали 23 года.

Ранее altapress.ru писал о новых жертвах политеховского маньяка.

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