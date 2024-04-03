В Барнауле открывается художественная выставка «PRO: АГИК»

5 апреля 2024 года в выставочном зале музея «Город» открывается художественная выставка «PRO: АГИК», посвященная 50-летию Алтайского государственного института культуры и 25-летию кафедры дизайна и архитектуры. На выставке будут представлены работы преподавателей и студентов кафедры дизайна и архитектуры и кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного творчества АГИК. Совместный проект демонстрирует страницы истории кафедр, раскрывает актуальное состояние учебного процесса всех направлений подготовки, а также представляет перспективные векторы развития, творческий потенциал педагогов и студентов.

Кафедра дизайна и архитектуры организована в 1998 году в стенах Алтайской государственной академии культуры и искусств совместными усилиями группы единомышленников, представляющих лицо творческих организаций Союза Дизайнеров России и Союза Художников России. В настоящее время на кафедре работают практикующие дизайнеры и архитекторы города Барнаула, искусствоведы, художники-графики и живописцы, к учебному процессу привлекаются работодатели. Преподаватели и студенты кафедры активно принимают участие в творческой жизни города и региона. Выпускники кафедры работают в различных областях дизайна не только в Сибири, но и в других регионах России, за рубежом, качественно меняя пространство городов, проектируя сайты, создавая уникальные проекты в области декоративного искусства, преподают или являются фрилансерами.

В год 50-летия института кафедры художественного образования АГИК выполняют роль не только мощных учебно-методических центров художественного и дизайн-образования региона, но и работают в первую очередь, на реализацию конкретных запросов, поступающих от образовательных организаций и учреждений культуры края. Принцип практикоориентированности является ведущим в выборе объектов для проектирования. Обучение в АГИК нацелено на подготовку профессионалов высокого уровня, которые затем достойно представляют отечественную культуры в различных областях творчества.

На выставке представлены дипломные и курсовые проекты, арт-объекты, живописные и графические работы, текстильные учебные работы, произведения декоративного искусства. Работы радуют свежестью восприятия действительностью, яркостью красок, убедительностью образов, высоким техническим уровнем исполнения. Мы приглашаем ценителей изобразительного искусства, школьников и студентов окунуться в мир творчества, — отмечает декан факультета визуальных искусств и цифровых технологий, доктор педагогических наук, профессор кафедры дизайна и архитектуры, член Союза дизайнеров России, член Международного союза художников-педагогов Лариса Шокорова.

Выставка будет работать до 26 апреля 2024 года. Вход бесплатный.

Открытие выставки состоится

5 апреля 2024 года в 16:00

в выставочном зале музея «Город»

по адресу: пр. Ленина, 111

5 апреля 2024 года в выставочном зале музея «Город» открывается художественная выставка «PRO: АГИК». Источник: Алтайский государственный институт культуры.

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