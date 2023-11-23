В Барнауле открыли завод по переработке кедрового ореха и производству элитных масел

"Дар Алтая" открыл завод в столице Алтайского края. Производственное помещение было построено с нуля.

Ярмарка в "Дары Алтая" в Тальменском районе.

На официальном сайте региона сообщили о открытии завода по переработке кедрового ореха и производству элитных масел. Раньше компания работала на арендуемых площадях.

"Дар Алтая" работает под торговой маркой "Сибирский продукт" уже больше 20 лет.

Директор предприятия Людмила Подколзина рассказала, что в строительство вложили около 6 млн рублей, в их числе кредитные средства, которые компания получила на льготных условиях с помощью Алтайского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

В силу расширения производства мощности по переработке кедрового ореха составят более 300 тонн в неделю.

В краевом управлении по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям, открытие такой производственной базы позволяют самостоятельно осуществлять весь процесс производства продукции.

С ростом территории, пришлось увеличить и коллектив сотрудников, создали дополнительные рабочие места и открыли новый цех.

Теперь производство будет абсолютно безотходным, ведь кедровую скорлупу будут использовать в качестве топлива для собственной котельной.

Людмила Подколзина также отметила, что "Дар Алтая" планирует запустить производство фиточая и бальзамов.

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