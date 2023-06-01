В Барнауле открыли проезд по улице 65 лет Победы

Подрядная организация "Сибинвест" завершила строительство дороги на улице 65 лет Победы. Отремонтирован участок от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Проезд открыли 1 июня.

После строительства на участке появились ливневая канализация, тротуары, велодорожка и парковки, а вдоль новой дороги "выросло" более 30 сосен и почти 60 елей.

Также улицу украсят березы, рябины, яблони и другие деревья. Всего будет высажено до 410 зеленых насаждений.

На улице появилось освещение, заработали светофоры.

На ремонт дороги было выделено более 154 млн рублей.