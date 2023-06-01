2 июня
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Жизнь

В Барнауле открыли проезд по улице 65 лет Победы

Фонари, деревья, велодорожки – открытый участок дороги полностью благоустроили, сообщает официальный сайт города Барнаула.

Улица 65 лет Победы.
Улица 65 лет Победы.
Официальный сайт города Барнаула

Подрядная организация "Сибинвест" завершила строительство дороги на улице 65 лет Победы. Отремонтирован участок от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Проезд открыли 1 июня.

После строительства на участке появились ливневая канализация, тротуары, велодорожка и парковки, а вдоль новой дороги "выросло" более 30 сосен и почти 60 елей.

Также улицу украсят березы, рябины, яблони и другие деревья. Всего будет высажено до 410 зеленых насаждений.

На улице появилось освещение, заработали светофоры.

На ремонт дороги было выделено более 154 млн рублей.

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