В Барнауле открыли городской пляж

Специалисты обследовали акваторию дна Оби в связи со стабилизацией уровня воды. Также они проанализировали речную воду и песок на территории пляжа.
Кроме того, на пляже обустроили парковки, привели в порядок подъездные дороги и организовали спасательный пост.
Напомним, что пляж должен был открыться в середине июня. Однако начало купального сезона перенесли из-за растущего уровня воды в Оби.
Ранее корреспондент altapress.ru побывал на пляже до открытия и показал, как барнаульцы начали купальный сезон.