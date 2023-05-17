18 мая
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Жизнь

В Барнауле отказались от новой системы оплаты по терминалу из-за "зайцев"

В Барнауле временно отказались от внедрения бескондукторной системы оплаты за проезд в трамваях.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Такой способ оплаты проезда в тестовом режиме начал работу в январе 2023 года на трамваях №7 и №9.

Однако оказалось, что только около 30% пассажиров действительно оплачивали проезд. Остальные решили проехать безбилетниками, сообщает изданию amic.ru замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

Терминалы для оплаты прикрепляли на поручни рядом с входами в вагон. Получить билет пассажирам нужно было самостоятельно, приложив к экрану транспортную или банковскую карту, браслет или брелок.

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

Однако механизм не показал эффективности, поэтому эксперимент на двух трамваях прекратили.

Изначально система должна была помочь в условиях дефицита кондукторов. Многие трамваи Барнаула уже больше года курсируют по городу с одними лишь водителями, которые и принимают оплату. Это вызывает неудобство у пассажиров и отвлекает водителей, создавая угрозу ДТП.

Впрочем, в некоторых городах система все же работает, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее барнаульцам понравилась кондуктор трамвая №7, которая поднимает всем настроение.

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