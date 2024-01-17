В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской. Как забрать вещи

Теперь жильцы смогут забрать личные вещи в сопровождении полиции и спасателей.
График доступа в дом:
• 17 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 18 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 19 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 20 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00;
• 21 января с 10.00 до 12.00, 18.00-20.00.
Ранее стало известно, что в центре Барнаула ввели режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской. Дом не признан аварийным, но его состояние резко ухудшилось.
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