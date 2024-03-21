В Барнауле не будут закрывать автобусную остановку на Кордоне

Барнаульцы были в недоумении, ведь скоро дачный сезон. К тому же много жителей пригорода именно отсюда едут в центр города

Остановку построили в 2010 году. Тогда было много просьб от жителей.

Вере остановку проходят автобусные маршруты, которые идут в Зимари, поселок Прудской и Новороманово. От автостанции «Южный»можно доехать даже до Семипалатинска.

На барнаульском автовокзале пояснили, что остановку убирать не планировали. На данный момент уже составили новый договор аренды, который находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что ради строительства нового магазина перенесут остановку в центре Барнаула.

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