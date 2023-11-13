В Барнауле начинается строительство нового терминала аэропорта им. Титова

Соглашение о возведении аэровокзального комплекса подписали власти края и сеть региональных аэропортов «Новапорт холдинг» в марте 2022 года. А положительное заключение от Главгосэкспертизы проект получил только в августе 2023-го.

За прошлый год через барнаульскую воздушную гавань прошло более 600 тыс. человек. С появлением нового терминала она сможет принимать более 1 млн пассажиров.

Площадь нового комплекса составит почти 10 тыс. кв. м, что в два раза больше территории действующего аэропорта.

Закончить работы планируют к концу 2025 года. Строительство не повлияет на полеты.