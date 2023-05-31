В Барнауле начали сносить аварийные деревья

В Барнауле приступили к сносу аварийных деревьев 31 мая. Об этом сообщает мэрия города.

Работы начались в Центральном районе по улице Декоративной. В остальных районах рабочие приступят к сносу в ближайшее время.

Список деревьев сформировали на основании заявок районных администраций и обращений граждан. Предварительно зеленые насаждения обследовали.

"Уборка сухостоев – это санитарная мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества", - напоминают в ведомстве.

Взамен срубленных деревьев в Барнауле высадят новые. Так в мае 2023 года в городе высадили более 230 деревьев и 675 новых кустарников.

В дополнение к привычным тополям и березам появились вишни, дубы и яблони, черемуха Маака и маньчжурский орех, молодые ивы, сосны, ясени, лиственницы, а также красивоцветущие кустарники – миндаль, гортензия, лапчатка, спирея и пузыреплодник.

"Всего в 2023 году на территории Барнаула в рамках различных программ будет высажено почти 1,2 тыс. деревьев и более 500 кустарников", - сообщают в ведомстве.

На эти цели направлено порядка 8 млн рублей.