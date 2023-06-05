В Барнауле начали подключать горячую воду - завершен второй этап гидравлических испытаний

Проверку теплосетей завершили 3 июня. На данный момент специалисты занимаются устранением повреждений.

"Аварийно-ремонтные бригады работают круглосуточно, в том числе в ночное время. Мы стараемся организовывать работы так, чтобы не нарушать тишину и покой граждан", - сообщают в пресс-службе ведомства.