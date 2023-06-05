В Барнауле начали подключать горячую воду - завершен второй этап гидравлических испытаний

Проверку теплосетей завершили 3 июня. На данный момент специалисты занимаются устранением повреждений.
"Аварийно-ремонтные бригады работают круглосуточно, в том числе в ночное время. Мы стараемся организовывать работы так, чтобы не нарушать тишину и покой граждан", - сообщают в пресс-службе ведомства.
С 5 июня специалисты будут стараться подключать горячую воду части потребителей.
Следующий этап пройдет с 14 по 22 июня. Специалисты проведут опрессовку магистрали М-32. Она обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов.
Подробнее о датах отключения можно посмотреть в материале altapress.ru.
По итогу работ специалисты выполнили следующее:
- выявили 43 повреждения на внутриквартальных сетях и 26 повреждений на магистральных;
- устранили 13 повреждений на внутриквартальных сетях и 16 на магистральных сетях.
На данный момент ведутся работы на трех объектах магистральных сетей.