В Барнауле начали подготовку тепловой сети к зиме

Капитальный ремонт участка магистральной теплосети ведут по ул. Попова в рамках подготовки к зиме, сообщает мэрия Барнаула.

К подготавливаемому участку подключены около 70 многоквартирных домов, четыре детских сада и школа.

Техническое перевооружение теплосети диаметром 700 мм и протяженностью 446 м позволит исключить высокую аварийность.

Замначальника южного сетевого района "Барнаульская теплосетевая компания" Геннадий Монаков и главный инженер "БСР" Андрей Чудаев заверили, что капремонт завершат до конца июня 2023 года.

Нарушенное благоустройство восстановят, а перевооружение позволит в будущем избежать многочисленных кратковременных отключений потребителей.

Ранее в Барнауле началась опрессовка теплосетей. Стало известно, какие дома остались без горячей воды.