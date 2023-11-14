Конкурсные процедуры для заключения долгосрочных контрактов с перевозчиками объявили в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

В частности, в краевой столице объявлен конкурс по поиску подрядных организаций для обслуживания городских маршрутов общественного транспорта в рамках долгосрочных контрактов на регулируемых маршрутах №2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э 150.

Новые контракты будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года. На эти цели из бюджета города будет выделено порядка 790 млн рублей. Основную часть средств планируется направить на обслуживание общественно значимых маршрутов — №2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150, — добавляют в мэрии.

В Барнауле начали искать перевозчиков по долгосрочным контрактам. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Одним из центральных условий новой контрактной системы — это обновление автобусного парка.

Как подчеркивают городские власти, перевозчики обязаны ежегодно приобретать новые транспортные средства.

В результате за семь лет в городе планируется обновить не менее 25% автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта.

В целом внедрение долгосрочных контрактов является одним из мероприятий дорожной карты, разработанной для улучшения транспортного обслуживания населения в Барнауле. Данные меры позволят перевозчикам планировать свою деятельность в долгосрочной перспективе, в том числе за счет привлечения кредитных средств для приобретения современных автобусов.

Напомним, что в текущем году новые автобусы большой вместимости уже приобрели пассажироперовозящие компании ООО "Евробус-плюс" и ООО "СолГри" для работы на маршрутах № 35, 53, 55 и 60.

В Барнауле начали искать перевозчиков по долгосрочным контрактам. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также отметим, что вопрос развития транспорта находится в зоне особого внимания городской администрации. Ранее глава города Вячеслав Франк подчеркивал: