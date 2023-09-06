В Барнауле на ул. Шумакова отключат светофор 6 сентября

Улицу бе светофора оставят с 09:00 до 16:00 из-за ремонта электросетей.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее барнаульцы поделились, как избавиться от ежедневной огромной пробки на Павловском тракте.
Светофор на пересечении Северного Власихинского проезда и ул. Шумакова отключат 6 сентября, сообщили в мэрии.
Улицу бе светофора оставят с 09:00 до 16:00 из-за ремонта электросетей.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее барнаульцы поделились, как избавиться от ежедневной огромной пробки на Павловском тракте.
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