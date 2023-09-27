28 сентября
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Жизнь

В Барнауле на проспекте Ленина укладывают плиты для будущей дороги на мосту

В Барнауле продолжаются финальные работы над мостом на Новом рынке. В настоящее время строители укладывают плиты для будущей дороги.

Барнаульский мост
Барнаульский мост
Мост.

На самом длинном пролете, где возведен путепровод, между третьей и четвертой опорами строители завершили укладку плит проезжей части. Здесь уже смонтировано 90 бетонных плит.

Подрядчик "Барнаульское ДСУ №4" проинформировал, что сейчас ведутся работы по устройству опалубки для армирования и бетонирования швов между ними.

Барнаульский мост
Барнаульский мост
Мост.

Сейчас строители занимаются армированием на пролете между первой и второй опорами для заливки монолитной плиты проезжей части, а на втором делают опалубку. Затем на этих пролетах начнется бетонирование каркаса моста.

Барнаульский мост
Барнаульский мост
Мост.

А на малом путепроводе идут работы по омоноличиванию и монтажу деформационных швов. Также подрядчик рассказал, что завершено сопряжение моста с насыпью со стороны Дома Быта.

По уже уложенным переходным плитам ведется отсыпка дороги. Дорожниками планируется укладка выравнивающего слоя асфальта и рельсошпальной решетки.

Ранее мы рассказывали о завершении второго этапа благоустройства в парке "Юбилейный".

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