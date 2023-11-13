14 ноября
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Жизнь

В Барнауле на остановке Дом пионеров обокрали пенсионерку

В столице Алтайского края, на остановке Дом пионеров, где пенсионеры торгуют продукты питания, которые выращивают в огородах, обокрали женщину.

Продукты. Рынок.
Продукты. Рынок.
unsplash.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", злоумышленница набрала продуктов у пенсионерки на 300 рублей, заверив ее, что оплатит переводом.

Но перевод так и не пришел.

Ранее мы рассказывали что происходит на мосту на Новом рынке.

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