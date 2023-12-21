В Барнауле на несколько часов перекроют один из проспектов. Как будут ездить автобусы

Сегодня, 21 декабря, в Барнауле временно перекроют пр. Социалистический. Об этом сообщает altairegion22.

Отмечается, что проспект перекроют с 15:30 минут до 17:00 от ул. Пушкина до ул. Ползунова (площадь Свободы).

Перекрытие связано с проведением общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, которые заступают на службу по охране общественного порядка.

При этом схема движения общественного транспорта также изменится.

Маршрут №20 при движении в сторону пр. Ленина проедет по пр. Красноармейскому с разворотом на ул. Гоголя, затем назад до ул. Ползунова. После этого автобус выйдет на пр. Ленина и далее по маршруту. В обратном направлении без изменений. Развернутся на ул. Гоголя автобусы № 109 и 109оп во время движения в сторону пр. Красноармейского. С пр. Ленина автобусы свернут на ул. Пушкина и далее по пр. Красноармейскому до ул. Гоголя. Автобусы №55 и 70р также будут двигаться по пр. Красноармейскому и выезжать на пр. Ленина по ул. Ползунова. Маршрут №73р по направлению «Площадь Спартака» пройдет по пр. Красноармейскому, потом развернется на ул. Ползунова и пойдет по пр. Красноармейскому в обратную сторону.

Ранее сообщалось, что потепление позволило продолжить локальный ремонт дорог в Барнауле.