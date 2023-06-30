30 июня
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Жизнь

В Барнауле на два месяца перекроют участок улицы в центре города

Участок дороги на ул. Папанинцев перекроют с 10 июля с 8:00 утра, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Перекрытие.
Перекрытие.
CC0

Движение запретят по всей ширине ул. Папаницев от переулка Ядринцева до здания №192.

На участке будут ремонтировать теплотрассу.

Перекрытие продлится с 8:00 утра 10 июля до 20:00 вечера 20 сентября.

В связи с этим изменится маршрут автобуса №41. Он будет ходить по следующей схеме:

  • при движении на конечный остановочный пункт «ул.Челюскинцев»: пр. Ленина – ул. Партизанская – ул.Челюскинцев;
  • обратно: ул. Челюскинцев – ул. Партизанская – пр. Ленина, далее по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее власти сообщали, что на одной из улиц Барнаула также перекроют движение - на три недели.

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