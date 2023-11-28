В Барнауле мать покалечила новорожденного

Женщина с симптомами послеродовой депрессии покалечила ребенка, потому что он не переставал плакать.

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" сообщает, что это произошло в кризисном центре 25 ноября. Женщина там находилась с симптомами послеродовой депрессии.

Как сообщает источник, избиение малышки мать объяснила тем, что девочка не хотела успокаиваться.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей черепа. А горе-родительницу поместили в психиатрическую больницу.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело.

Ранее в барнаульской многоэтажке произошла кровавая драка.