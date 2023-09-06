В Барнауле маршрут №37 выйдет на дороги с новым перевозчиком

Перевозчиком стал Николай Усольцев. Ранее Барнаул заключал с ним временный контракт, чтобы оставить маршрут.
К слову, 37й автобус достаточно популярный и связывает между собой микрорайоны Восточный и Октябрьский, проезжая по густонаселенному Индустриальному району через ул. Попова, затем - через несколько ТРЦ, заводы и школы в центре города.
Усольцев возьмет на себя обслуживание маршрута "на полную ставку" за 1,95 млн рублей. Кроме него претендентов не было.
Новый подрядчик обязан поставить в автобусах терминалы и обеспечить спутниковую навигацию.
Ранее барнаульцы пожаловались на поведение водителей общественного транспорта.