В Барнауле изменится движение автобусного маршрута №76

В мэрии рассказали, что маршрут меняют в связи с просьбами пассажиров.
Так, движение на конечный остановочный пункт «мкр.Восточный» будет по следующей схеме: Павловский тракт, ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, далее по маршруту.
В обратном направлении ул. Малахова, ул. Сухэ-Батора, ул. 50 лет СССР, ул. Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту.
В таком режиме автобус №76 будет ездить до 9 мая. После этого примут окончательное решение об изменении маршрута.
Ранее сообщалось, что движение нескольких автобусных маршрутов изменят в Барнауле.
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