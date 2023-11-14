В Барнауле ищут подрядчиков на регулируемые маршруты

В Барнауле объявлен конкурс по поиску подрядных организаций для обслуживания городских маршрутов общественного транспорта в рамках долгосрочных контрактов, сообщает мэрия.

Речь идет о регулируемых маршрутах №2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э 150.

Новые контракты будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года. Из бюджета Барнаула на это выделят около 790 млн рублей.

Большую часть средств направят на обслуживание общественно значимых маршрутов – №2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.

Также, по контракту, подрядчик обязан за семь лет обновить не менее 25% автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта.