14 ноября
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Жизнь

В Барнауле ищут подрядчиков на регулируемые маршруты

В Барнауле объявлен конкурс по поиску подрядных организаций для обслуживания городских маршрутов общественного транспорта в рамках долгосрочных контрактов, сообщает мэрия.

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org

Речь идет о регулируемых маршрутах №2, 9, 20, 33р, 35, 38, 40, 53, 55, 60, 70р, 73р, 75, 109,109оп, 110, 117э 150.

Новые контракты будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года. Из бюджета Барнаула на это выделят около 790 млн рублей.

Большую часть средств направят на обслуживание общественно значимых маршрутов – №2, 9, 38, 40, 70р, 73р, 109, 109оп, 110, 117э и 150.

Также, по контракту, подрядчик обязан за семь лет обновить не менее 25% автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта.

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