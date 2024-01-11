В Барнауле и Бийске работают пункты обогрева. Адреса

В холодное время в Барнауле и Бийске организуют работу пунктов обогрева. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края .

Пункты обогрева работают в отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства на базе Центрального и Бийского домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Адреса:

Барнаул, ул. Тимуровская, 74а;

Бийск, ул. Социалистическая, 120.

Прийти туда может любой человек даже без документов. Каждому предлагают горячий час и выпечку, а также оказывают доврачебную медицинскую помощь.

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