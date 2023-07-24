В Барнауле депутат обратил внимание на затопленный после дождя двор

Проблемный двор в этом году благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Но отремонтированная территория не выдержала испытание первым же ливнем.
Один из местных жителей пожаловался в соцсетях, что в эти выходные у них затопило подъезды, придворовую территорию, не работает ливневка, а пешеходная дорожка вот-вот развалится.
"Стало еще хуже, чем было", - пишет барнаулец.
Депутат отреагировал на жалобу и пообещал направить запрос замглавы администрации по городскому хозяйству Сергею Татьянину, который курирует подобные проблемы.
"С исполнителей нужно строго спросить, а двор довести до ума", - добавил Булаев.
Всего в 2023 году по этому нацпроекту был запланирован ремонт в 63 дворах Барнаула.
Ранее мы рассказали о других разрушениях штормовых выходных, устранением которых занялись в Алтайском крае.