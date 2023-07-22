В Барнауле частично восстановили движение по улице, где провалился асфальт (обновлено)

Напомним, внушительных размеров дыра образовалась в асфальте около 10 утра 21 июля в районе дома №108.
Опасный участок оградили, на место выехали специалисты.
К 22 июля сотрудники Барнаульского водоканала устранили нештатную ситуацию и восстановили асфальт.
Движение по четной стороны улицы открыли по одной полосе. Вторую откроют после регламентных работ.
На нечетной стороне движение транспорта возобновили в прежнем режиме.
Обновлено 17:11
Движение восстановили полностью.
Ранее фура перевернулась на алтайской трассе. Некоторые предположили, что водитель заснул, а другие обвинили во всем качество асфальта.