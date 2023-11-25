26 ноября
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Жизнь

В Барнауле больше трети горожан играют в компьютерные игры

Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. Они выяснили как много барнаульцев увлекается компьютерными играми.

Компьютерные игры.
Компьютерные игры.
Фото: freepik, автор DCStudio.

Barnaul 22 рассказал, что по результатам опроса сервиса 38% жителей города интересуются компьютерными играми, из них:

  • 11% делают это ежедневно;

  • 10%  - несколько раз в неделю;

  • 6% - несколько раз в месяц;

  • 11% - несколько раз в год.

Самые популярные игры среди опрошенных: стрелялки, бродилки, головоломки и стратегии.

Некоторые барнаульцы все же предпочитает компьютерным играм раскладывание пасьянса, таких 16%, другим по нраву шахматы и шашки (20%).

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