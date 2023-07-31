В Барнауле без горячей воды осталось почти 5 тыс. жителей

В Барнауле отключат горячую воду почти у 4,8 тыс. жителей в связи с ремонтными работами на теплосети. Об этом предупреждает СГК .

Горячую воду отключат с 10 часов утра 31 июля до 12 часов 1 августа.

Сотрудники СГК будут проводить демонтаж заглушек на магистральной теплосети диаметром 520 мм в районе ул. Чернышевского, 62.

В связи с этим без горячего водоснабжения останется центральная часть Барнаула. Под отключения попадают семь социальных объектов и 4,8 тыс. жителей в 22 многоквартирных домах по следующим адресам:

Партизанская 105, 94, 70, 70в, 120, 70а, 70б, 74, 88,

Социалистический 69, 60, 69а, 54, 47,

Песчаная 89, 84, 108,

Ленина 37, 43, 43а, 45, 39,

Красноармейский 62, 54, 58, 75б, 64, 72,

Пролетарская 91,

Папанинцев 105,

Чкалова 57а, 89, 57, 68б, 64, 69а, 68а, 68,

Чернышевского 59,

Геблера 24.