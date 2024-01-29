29 января
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Жизнь

В АлтГУ пояснили ситуацию с "уменьшением" стипендии

В социальных сетях появилась информация, что в Алтайском государственном университете сократился размер студенческих стипендий. В Вузе пояснили ситуацию.

Главное - не стипендия, главное - образование.
Главное - не стипендия, главное - образование.
Олег Богданов

Отмечается, что на самом деле стипендия не сократилась, а закончилась надбавка. Ее вуз начислял студентам к 50-летию университета. Продолжалось это с октября до декабря 2023 года.

При этом сумма надбавки была приличная. Например, почти тысяча рублей для тех, кто учился на «отлично». С 3460 до 4325 рублей.

С января 2024 года размер стипендии вернули на прежний уровень.

В вузе рассказали о возможности рассмотреть вопрос о повышении стипендий в октябре 2024.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать стипендию не ниже минимального размера оплаты труда.

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