В АлтГУ пояснили ситуацию с "уменьшением" стипендии

В социальных сетях появилась информация, что в Алтайском государственном университете сократился размер студенческих стипендий. В Вузе пояснили ситуацию.

Отмечается, что на самом деле стипендия не сократилась, а закончилась надбавка. Ее вуз начислял студентам к 50-летию университета. Продолжалось это с октября до декабря 2023 года.

При этом сумма надбавки была приличная. Например, почти тысяча рублей для тех, кто учился на «отлично». С 3460 до 4325 рублей.

С января 2024 года размер стипендии вернули на прежний уровень.

В вузе рассказали о возможности рассмотреть вопрос о повышении стипендий в октябре 2024.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать стипендию не ниже минимального размера оплаты труда.

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