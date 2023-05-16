В АлтГУ открыли галерею почета ветеранов и обновленный модернизированный музей истории университета.

На первом этаже корпуса Д (Димитрова, 66) состоялось торжественное открытие обновленной Галереи почета ветеранов АлтГУ.

С приветственным словом к гостям обратился президент АлтГУ, руководитель научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», почетный профессор, заслуженный юрист Сергей Землюков:

На галерее почета ветеранов АлтГУ портреты тех, кто проработал в университете более 40 лет, кто по-настоящему служил университету и для кого университет — жизнь! Наша обязанность ― отдать дань почета мастодонтам нашего вуза, чтобы будущее университета продолжалось на основе той истории, которую мы с вами сохраним. О нашей истории говорит обновленный к 50-летию символ университета, который значит новый размах, движение — новый полет АлтГУ! Поздравляю всех с праздником, а университет ― с хорошим началом дальнейшего пути.

Сергей Землюков. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Слова благодарности ректорату вуза выразили председатель совета актива ветеранов АлтГУ, старший преподаватель кафедры физического воспитания Валерий Мильхин, советник ректора АлтГУ, д. б. н., профессор Татьяна Терехина, к. и. н., доцент кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений Наталья Коробкова.

Наталья Коробкова. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Многие из нас присутствовали при зарождении, становлении университета. Мы помним: тогда он был небольшой, но с очень дружной командой. Мы ощущали значимость, миссию университета и по мере сил старались трудиться на его развитие и процветание. Я хотела бы пожелать, чтобы и нынешние преподаватели, сотрудники и студенты с радостью входили в стены университета и с легким сердцем выполненного долга возвращались домой. Пусть он процветает и дальше! — отметила ветеран АлтГУ Наталья Коробкова.

В этот же день состоялось торжественное открытие экспозиции модернизированного музея истории АлтГУ имени первого ректора Василия Ивановича Неверова.

Музей был создан в 2000-м году по инициативе ученого совета вуза и первого ректора. Именно тогда благодаря Василию Неверову началось активное формирование фондов музея: были собраны документы, фотографии, основные артефакты.

Директор института истории и международных отношений Иван Назаров, который вел торжественную церемонию, подчеркнул:

Накануне юбилея университета руководством было принято решение модернизировать музей: провести ремонт, наполнить его выставочными решениями, а также цифровым контентом. Проделана большая работа по обновлению музейной экспозиции, по созданию современного нового пространства, насыщению его различными аудиовизуальными элементами. Сегодня этот музей распахнет свои двери для всех желающих.

Сергей Бочаров. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

С приветственным словом к гостям обратился ректор АлтГУ Сергей Бочаров:

Когда мы продумывали календарный план, открытие музея вошло в него отдельной жемчужиной. Почему этот музей так важен? Конечно, прежде всего, мы отдаем долг и выражаем свое почтение тем поколениям, которые создавали университет, вкладывали в него душу. Понимать, как возникал и развивался университет, какие ключевые моменты были в университетской жизни важно и для современных преподавателей, и студентов. Не зря говорят: есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни. Музей одновременно и собирает камни — консолидирует факты истории АлтГУ, ― и разбрасывает камни: дает новым поколениям информацию о тех смыслах, которые закладывал вуз с самого начала. Сегодня мы с вами увидим новую экспозицию с уникальными цифровыми решениями.

Добавим, что праздничные мероприятия АлтГУ продолжаются. С полной программой юбилея можно познакомиться здесь: https://www.asu.ru/news/events/48291/