31 января
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Жизнь

В алтайском заповеднике рассказали, замерзло ли Телецкое озеро

В алтайском заповеднике ответили на главный вопрос: замерло ли Телецкое озеро.

Озеро Телецкое.
Озеро Телецкое.
Алтайский заповедник

Оказалось, что большая часть акватории озера пока открыта.

На кадрах видно, что озеро плывет своими нежными волнами.

"Спасибо за возможность снова оказаться на этой горе!", — благодарят заповедник в комментариях под постом.

Какая часть озера замерзает зимой

Зимой северная часть Телецкого озера покрывается толстым слоем льда. А южная, наиболее глубокая, замерзает редко, примерно раз в три года.

При этом вода в озере очень прозрачная, если очистить снег, то можно увидеть дно.

Ранее сообщалось, что алтайский заповедник покрыло пушистым снегом и сосульками.

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