В Алтайском заповеднике поделились кадрами сурового медведя в "зеленом море"

Медведь с суровым взглядом попал в объектив фотоловушки на склонах прителецкой тайги в Алтайском биосферном заповеднике .

Сотрудники заповедника заметили светлые пятна на косолапом.

Специалисты отметили, что обычно медведи как раз линяют в июле-августе, и пятна исчезнут к концу этого периода.

По линьке также можно определить что мишке около двух-трех лет, хотя выглядит он взрослее. Также по пятнам, как по отличительной особенности, можно будет в дальнейшем отследить именно этого медведя.

Ранее в Алтайском заповеднике показали погоню медведей за стадом кабанов. А также начали готовить спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу.