21 января
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Жизнь

В алтайском вузе рассказали о бюджетных местах и начале приемной комиссии

В 2024 году приемная кампания в АлтГТУ начнется 20 июля. В вузе рассказали, сколько бюджетных мест подготовлено выпускникам. Об этом пишет altairegion22.

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Вузу (включая филиалы) выделено около 1900 бюджетных мест по разным специальностям и формам обучения.

Отмечается, что больше всего бюджетных мест на факультете информационных технологий и строительно-технологическом факультете.

Заявления можно будет подать очно (улица Димитрова, 73) и дистанционно - на портале госуслуг через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или через сайт приемной комиссии.

Полностью со всем ознакомиться можно на сайте приемной комиссии.

Ранее сообщалось, что утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год.

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