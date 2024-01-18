В алтайском вузе рассказали о бюджетных местах и начале приемной комиссии

Вузу (включая филиалы) выделено около 1900 бюджетных мест по разным специальностям и формам обучения.
Отмечается, что больше всего бюджетных мест на факультете информационных технологий и строительно-технологическом факультете.
Заявления можно будет подать очно (улица Димитрова, 73) и дистанционно - на портале госуслуг через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или через сайт приемной комиссии.
Полностью со всем ознакомиться можно на сайте приемной комиссии.
Ранее сообщалось, что утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год.
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