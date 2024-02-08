12 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае женщина получила условный срок из-за рыбы

В Крутихинском районе женщина выловила сибирского осетра почти на полмиллиона рублей.

Сибирский осетр.
Сибирский осетр.
planeta-neptun.ru

Региональная пресс-служба судов сообщает, что женщина во время рыбалки на Новосибирском водохранилище с помощью самодельной донной снасти выловила одного сибирского осетра, который занесен в Красную книгу РФ.

Таким образом она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. По данному делу представителем потерпевшего был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в размере более 480 тысяч рублей.

Во время судебного заседания женщина в содеянном раскаялась, свою вину признала. Но ей не получилось избежать наказания.

Теперь женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что рыбака унесло течением Енисея на льдине.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость