В Алтайском крае заметили рост страшной инфекции, которая вызывает обезвоживание

В Алтайском крае зафиксировали сезонный подъем энтеровирусной инфекции, сообщает Роспотребнадзор региона.
Распространение заболевания происходит воздушно – капельным путем, контактно – бытовым путем, при употреблении инфицированной воды или продуктов.
Симптомы болезни могут вызывать тошноту, рвоту, диарею, боль в мышцах, температуру, обезвоживание.
Специалисты советуют хорошо промывать фрукты и овощи, соблюдать личную гигиену, не использовать воду из водоемов и кушать только в проверенных местах.
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