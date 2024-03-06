6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае задержали мужчину почти с килограммом наркотиков

Участковый задержал жителя Первомайского района за хранение наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Участковый уполномоченный полиции обнаружил и изъял высушенные растения у местного жителя.

По данным экспертизы оказалось, что растение является марихуаной. Вес составил 810 гр.

Мужчина заявил, что собирал дикорастущую коноплю для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Ранее сообщалось, что у барнаульского закладчика нашли около 70 граммов марихуаны.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость