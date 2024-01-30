В Алтайском крае задержали и.о. главного врача центральной районной больницы

"Вести Алтай" сообщают, что кто именно задержал главу больницы — неизвестно. Правоохранители также эту ситуацию никак не комментируют.
Тем не менее некоторых сотрудников ЦРБ уже вызвали для дачи показаний.
С осени 2023 года Денис Коцуба занимал пост исполняющего обязанности главного врача. Ранее он работал заместителем главврача по медицинской части в центральной районной больнице.
Ранее сообщалось, что Авдюхину подозревают в хищении около 150 млн рублей у жителей Алтайского края.
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