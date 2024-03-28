30 марта
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Жизнь

В Алтайском крае временно перекроют движение

Движение по Южному тракту в районе строительства развязки временно перекроют, сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Движение будет ограничено в связи с проведением строительно-монтажных работ на пролетах путепровода строящейся развязки Змеиногорский тракт – Южный тракт – шоссе Ленточный Бор. Ограничение будет введено в ночь с 6 апреля на 7 апреля будет перекрыто движение в обе стороны по Южному тракту на участке от Змеиногорского тракта до шоссе Ленточный бор.

Отмечается, что время ограничения: 22-30 до 5-30 часов.

Однако движение шоссе Ленточный Бор - поворот на Южный тракт будет осуществляться в прежнем режиме. Объезд перекрытого участка возможен через поселок Южный по улице Белинского с выездом на Змеиногорский тракт.

Ранее сообщалось, что перекрыто движение на некоторых дорогах Алтая из-за талых вод.

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