В Алтайском крае возросло число премий для педагогов

В ведомстве рассказали, что это на четыре премии больше, чем в 2022 году.
На участие в конкурсе подали 49 заявок. Двух претендентов отклонили от участия из-за несоответствия документов.
По итогу составили рейтинг — на победу прошли 23 человека. Оценивался личный вклад педагогов и их портфолио.
Так, в число победивших вошли педагоги из Барнаула, Бийска, Немецкого национального, Павловского, Целинного районов, Алейска, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска, а также Баевского, Каменского, Мамонтовского и Рубцовского районов.
Ранее сообщалось, что за сбыт государственных наград задержали барнаульца.
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