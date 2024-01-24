В Алтайском крае возросло число премий для педагогов

В 2023 году Алтайскому краю выделили 23 премии для педагогов. Об этом сообщает altairegion22.

В ведомстве рассказали, что это на четыре премии больше, чем в 2022 году.

На участие в конкурсе подали 49 заявок. Двух претендентов отклонили от участия из-за несоответствия документов.

По итогу составили рейтинг — на победу прошли 23 человека. Оценивался личный вклад педагогов и их портфолио.

Так, в число победивших вошли педагоги из Барнаула, Бийска, Немецкого национального, Павловского, Целинного районов, Алейска, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска, а также Баевского, Каменского, Мамонтовского и Рубцовского районов.

Ранее сообщалось, что за сбыт государственных наград задержали барнаульца.

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