31 января
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Жизнь

В Алтайском крае в подъезде инвалида-колясочника установили пандус «для галочки»

Бийчанин обращался на прямую линию губернатора в ноябре с просьбой оборудовать ему спуск с первого этажа. Об этом сообщают "ВестиАлтай".

Инвалид. Инвалидное кресло.
Инвалид. Инвалидное кресло.
unsplash.com

Губернатор Виктор Томенко поручил местным властям установить спуск до 1 декабря. Теперь пандус есть, но мужчина все равно не может спускать самостоятельно.

Для того чтобы воспользоваться пандусом, нужно открыть крючок, на который он закреплен. Однако сделать это можно, только преодолев шесть ступенек.

По словам бийчанина, пандус к тому же имеет слишком крутой наклон.

У Ивана Бекина отказали ноги три года назад во время борьбы с онкологией. За это время он сменил квартиру — переехал с третьего этажа на первый, чтобы выходить на прогулки без сильного труда.

Однако, чтобы выйти из дома или зайти обратно, мужчина вынужден дополнительно платить грузчикам.

Ранее сообщалось, что около 800 вакансий предлагают жителям Алтайского края с инвалидностью.

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