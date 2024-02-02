В Алтайском крае уровень желаемых зарплат вырос сильнее всего в Сибири, а сами зарплаты – нет

В каких регионах Сибири заметнее всего выросли зарплаты и зарплатные ожидания специалистов за прошедший 2023 год, выяснили эксперты hh.ru .

Смирились с заработком

В целом по Росси на конец декабря 2023 года предложения по зарплатам выросли на 22% по сравнению с декабрем 2022 года и составили 54,8 тыс. рублей. Одно эта сумма так и не смогла существенно приблизиться к ожиданиям специалистов относительно их зарплаты, которые за год выросли на 20% - до 60 тыс. рублей.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Зато оказалось, что в Сибири предлагаемые зарплаты не слишком отстают от общероссийских, хотя годовой рост и оказался скромнее – на 18%, до 49,9 тыс. рублей в среднем. Примечательно, что сибирские специалисты, казалось, смирились со своей зарплатой и серьезно снизили аппетиты. Так, их зарплатные ожидания за год выросли только на 13% и оказались почти на одном уровне с реальными выплатами – 50 тыс. рублей.

Заметный прогресс

Как выяснилось, самый заметный прогресс в Сибири за год произошел в Кузбассе. Там суммы предлагаемых зарплат в среднем увеличились на 21%. А вот на втором месте с ростом в 18% оказался Алтайский край, поделив пьедестал с Омской областью.

Немного отстали Новосибирская область и Красноярский край – зарплаты там увеличились на 17%. В Иркутской области – на 14%, а меньше всего за прошедший год выросли зарплаты в Томской области – на 13%.

Деньги. unsplash.com

А вот по уровню желаемой зарплаты специалисты Алтайского края вырвались вперед и проиндексировали свои денежные аппетиты аж на 27%. Это на 7% больше, чем в среднем по стране, и на 14% – чем по Сибири.

Остальные сибирские регионы оказались значительно скромнее. Так, сотрудники Омской, Томской, Кемеровской областей и Красноярского края подняли суммы в своих резюме на 17%, а Новосибирской – на 16%.

Меньше инфляции

Несмотря на то, что сумма желаемого заработка у алтайских соискателей выросла сразу на 27%, в переводе на реальные деньги она осталась самой низкой по Сибири: 45 тыс. рублей хотели бы зарабатывать сотрудники Алтайского края. И это свидетельствует об изначально низком уровне рынка труда в регионе.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Впереди всех по этому показателю оказался Красноярский край: там специалисты желают получать в среднем 58,6 тыс. рублей. На втором месте – Новосибирская область (52,4 тыс. рублей), далее – Омская, Томская и Кемеровская области (по 50 тыс. рублей).

Иркутские соискатели подняли свою желаемую зарплату лишь на 6% или до 50,4 тыс. рублей за год, что меньше даже среднегодовой официальной инфляции, не говоря уже о фактической.

Больше желаемого

Вероятно, скромность иркутских специалистов связана с тем, что в регионе и без того предлагают достойные зарплаты, удовлетворяющие требования работников. Из всей Сибири самые высокие зарплаты готовы платить именно в Иркутской области – в среднем 55,6 тыс. рублей, что даже больше, чем желают соискатели.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Впрочем, совсем немногим меньше могут зарабатывать соискатели из Красноярского края (средние зарплатные предложения – 55,3 тыс. рублей).

На третьем месте в топе сибирских регионов с наибольшими зарплатными предложениями – Новосибирская область (52,8 тыс. рублей), затем – Кузбасс (48,1 тыс. рублей), Омская область (47,4 тыс. рублей) и Томская область (45,1 тыс. рублей).

А вот наиболее низкие предлагаемые зарплаты по итогам года – в Алтайском крае (42,9 тыс. рублей, в среднем), что объясняет самое сильное в Сибири стремление специалистов добиться более высокой оплаты труда.

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